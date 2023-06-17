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Генштаб ВСУ — За сутки 22 столкновения и безуспешное наступление рф на пяти направлениях
Генштаб ВСУ — За сутки 22 столкновения и безуспешное наступление рф на пяти направленияхhttps://racurs.ua/n184187-genshtab-vsu-za-sutki-22-stolknoveniya-i-bezuspeshnoe-nastuplenie-rf-na-pyati-napravleniyah.htmlРакурс
Окупаційна армія росії впродовж суботи проводили безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 червня.
Ворог завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення, — йдеться у повідомленні.
На Куп’янському напрямку ворог проводив наступ у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області, успіху не мав.
На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали у напрямку Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області, — додали у Генштабі.
На Авдіївському напрямку армія рф вела безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог наступав у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки Запорізької області та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Новодмитрівка, Червноий Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
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