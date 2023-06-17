Уровень Днепра упал ниже метра в Херсоне - ГСЧС

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Рівень води в річці Дніпро у створі поста «Херсон» станом на вечір сягає 0,94 метра. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Телеграмі.

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На річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 0,94 м, — йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, на правобережжі Херсонської області підтопленими залишаються 1 тис. 274 будинки в шести населених пунктах. На тимчасово захопленому росіянами лівобережжі регіону підтоплені 17 населених пунктів.

Відкачати рятувальникам вдалося ще понад 24 тис. тонн води із 82 будинків та підвалів. Від початку робіт відкачані понад 107 тис. тонн води із 413 будинків і підвалів, залучені 68 мотопомп.

Громадянам загалом доставлена 401 тонна води та понад 36 тисяч 597 кг продуктів харчування й першої необхідності.

Нагадаємо, уночі 6 червня воєнні злочинці росії підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши масштабне затоплення. Під водою опинилася низка населених пунктів Херсонської області.