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Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили технику рф на южном направлении
Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили технику рф на южном направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184192-drony-kamikadze-vsu-unichtojili-tehniku-rf-na-ujnom-napravlenii-video.htmlРакурс
Воїни 65-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України продемонстрували роботу дронів-камікадзе на південному напрямку фронту.
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Відеозапис оприлюднив 17 червня у Телеграм нардеп Юрій Мисягін.
Південь України. Перше відео вдалої роботи підрозділу операторів FPV дронів-камікадзе 65-ї бригади ЗСУ, — написав парламентар.
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