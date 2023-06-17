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Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили технику рф на южном направлении

Дроны-камикадзе ВСУ уничтожили технику рф на южном направлении (ВИДЕО)

17 июн 2023, 21:51
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Воїни 65-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України продемонстрували роботу дронів-камікадзе на південному напрямку фронту.


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Відеозапис оприлюднив 17 червня у Телеграм нардеп Юрій Мисягін.

Південь України. Перше відео вдалої роботи підрозділу операторів FPV дронів-камікадзе 65-ї бригади ЗСУ, — написав парламентар.

Источник: Ракурс


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