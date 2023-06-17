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Дрони-камікадзе ЗСУ знищили техніку рф на південному напрямку
Дрони-камікадзе ЗСУ знищили техніку рф на південному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184192-drony-kamikadze-zsu-znyschyly-tehniku-rf-na-pivdennomu-napryamku-video.htmlРакурс
Воїни 65-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України продемонстрували роботу дронів-камікадзе на південному напрямку фронту.
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Відеозапис оприлюднив 17 червня у Телеграм нардеп Юрій Мисягін.
Південь України. Перше відео вдалої роботи підрозділу операторів FPV дронів-камікадзе 65-ї бригади ЗСУ, — написав парламентар.