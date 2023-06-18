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Защитники Украины ликвидировали более 219 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

650 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

18 июн 2023, 09:11
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 219 тис. 820 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб. Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 984 танки;
  • 7 тис. 729 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 847 одиниць артилерійських систем;
  • 610 одиниць РСЗВ;
  • 364 одиниці засобів ППО;
  • 314 літаків;
  • 304 гелікоптери;
  • 3 тис. 371 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 211 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 522 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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