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Захисники Україні ліквідували вже понад 219 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
650 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184195-650-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 219 тис. 820 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб. Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 984 танки;
- 7 тис. 729 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 847 одиниць артилерійських систем;
- 610 одиниць РСЗВ;
- 364 одиниці засобів ППО;
- 314 літаків;
- 304 гелікоптери;
- 3 тис. 371 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 211 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 522 одиниці спеціальної техніки.
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