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Детонація складу боєкомплекту рашистів на Херсонщині, фото: Николаевский Ванёк
На Херсонщині детонує великий склад боєкомплекту рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184194-na-hersonschyni-detonuie-velykyy-sklad-boiekomplektu-rashystiv-video.htmlРакурс
На Херсонщині у тимчасово окупованому селищі Рикове (до 2016 року — Партизани) Генічеського району сьогодні, 18 червня, вранці, пролунали потужні вибухи. Згідно з повідомленнями у соцмережах — детонує величезний склад боєкомплекту рашистів.
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Влучання на територію елеватора. Судячи по повідомленням від місцевих — великий склад. Пішла детонація, — зазначив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.