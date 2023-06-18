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Ракурс
Детонація складу боєкомплекту рашистів на Херсонщині, фото: Николаевский Ванёк

На Херсонщині детонує великий склад боєкомплекту рашистів (ВІДЕО)

18 чер 2023, 08:54
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На Херсонщині у тимчасово окупованому селищі Рикове (до 2016 року — Партизани) Генічеського району сьогодні, 18 червня, вранці, пролунали потужні вибухи. Згідно з повідомленнями у соцмережах — детонує величезний склад боєкомплекту рашистів.


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Влучання на територію елеватора. Судячи по повідомленням від місцевих — великий склад. Пішла детонація, — зазначив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Детонація складу боєкомплекту рашистів на Херсонщині, фото: Петро Андрющенко

Джерело: Ракурс


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