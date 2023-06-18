Детонация склада боекомплекта рашистов в Херсонской области, фото: Николаевский Ванёк

https://racurs.ua/n184194-na-hersonschine-detoniruet-bolshoy-sklad-boekomplekta-rashistov-video.html

Ракурс

На Херсонщині у тимчасово окупованому селищі Рикове (до 2016 року — Партизани) Генічеського району сьогодні, 18 червня, вранці, пролунали потужні вибухи. Згідно з повідомленнями у соцмережах — детонує величезний склад боєкомплекту рашистів.

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