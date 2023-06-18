Ракурсhttps://racurs.ua/
На временно оккупированных территориях усугубляется гуманитарный кризис
Нехватка воды усугубляется на оккупированном Запорожье — ЦНСhttps://racurs.ua/n184203-nehvatka-vody-usugublyaetsya-na-okkupirovannom-zaporoje-cns.htmlРакурс
Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях продовжують загострювати гуманітарну кризу.
.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, за інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України:
- суттєво зростають ціни та безробіття;
- суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.
Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф», — зазначають у ЦНС.
Крім того, рашисти посилюють репресії щодо цивільних, котрі відмовляються отримувати російські паспорти:
- у Маріуполі мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта; співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам;
- співробітники фсб рф проводять регулярні обшуки приватних помешкань жителів Енергодару, які не погоджуються на отримання російських паспортів;
- у Мелітополі «материнський капітал» (допомогу після народження дитини) можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство;
- у населеному пункті Мирне мешканцям без російського паспорта роблять примусову дактилоскопію;
- окупаційна адміністрація Криму посилює контроль переміщення населення на територію півострова. Під час перетину «ДАПП Перекоп» від громадян України без паспорта рф вимагають проходження опитування із використанням поліграфа.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...