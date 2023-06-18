На временно оккупированных территориях усугубляется гуманитарный кризис

https://racurs.ua/n184203-nehvatka-vody-usugublyaetsya-na-okkupirovannom-zaporoje-cns.html

Ракурс

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях продовжують загострювати гуманітарну кризу.

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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України:

суттєво зростають ціни та безробіття;

суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.

Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф», — зазначають у ЦНС.

Крім того, рашисти посилюють репресії щодо цивільних, котрі відмовляються отримувати російські паспорти: