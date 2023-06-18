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Ракурс
На временно оккупированных территориях усугубляется гуманитарный кризис

Нехватка воды усугубляется на оккупированном Запорожье — ЦНС

18 июн 2023, 14:09
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Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях продовжують загострювати гуманітарну кризу.


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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України:

  • суттєво зростають ціни та безробіття;
  • суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.

Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф», — зазначають у ЦНС.

Крім того, рашисти посилюють репресії щодо цивільних, котрі відмовляються отримувати російські паспорти:

  • у Маріуполі мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта; співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам;
  • співробітники фсб рф проводять регулярні обшуки приватних помешкань жителів Енергодару, які не погоджуються на отримання російських паспортів;
  • у Мелітополі «материнський капітал» (допомогу після народження дитини) можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство;
  • у населеному пункті Мирне мешканцям без російського паспорта роблять примусову дактилоскопію;
  • окупаційна адміністрація Криму посилює контроль переміщення населення на територію півострова. Під час перетину «ДАПП Перекоп» від громадян України без паспорта рф вимагають проходження опитування із використанням поліграфа.

Источник: Ракурс


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