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На тимчасово окупованих територіях посилюється гуманітарна криза
Нестача води посилюється на окупованому Запоріжжі — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n184203-nestacha-vody-posyluietsya-na-okupovanomu-zaporijji-cns.htmlРакурс
Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях продовжують загострювати гуманітарну кризу.
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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, за інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України:
- суттєво зростають ціни та безробіття;
- суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.
Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф», — зазначають у ЦНС.
Крім того, рашисти посилюють репресії щодо цивільних, котрі відмовляються отримувати російські паспорти:
- у Маріуполі мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта; співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам;
- співробітники фсб рф проводять регулярні обшуки приватних помешкань жителів Енергодару, які не погоджуються на отримання російських паспортів;
- у Мелітополі «материнський капітал» (допомогу після народження дитини) можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство;
- у населеному пункті Мирне мешканцям без російського паспорта роблять примусову дактилоскопію;
- окупаційна адміністрація Криму посилює контроль переміщення населення на територію півострова. Під час перетину «ДАПП Перекоп» від громадян України без паспорта рф вимагають проходження опитування із використанням поліграфа.