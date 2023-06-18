ЕС обещает ускорить поставки оружия для поддержки контрнаступления ВСУ

https://racurs.ua/n184212-es-obeschaet-uskorit-postavki-orujiya-dlya-podderjki-kontrnastupleniya-vsu.html

Ракурс

Європейський Союз прискорить постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу.

.

Про це заявив керівник промисловості ЄС Тьєррі Бретон в інтерв’ю французькій газеті Le Parisien.

Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї та боєприпасів — це війна високої інтенсивності і вони відіграють вирішальну роль. Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше, — цитує єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона Reuters.

За його словами, Європа готується до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше.

Бретон також нагадав про зобов’язання ЄС поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї протягом наступних 12 місяців.

Окрім того, кілька днів тому американське видання «Голос Америки» повідомляло, що Україна отримає за фінансування Данії та Нідерландів ще 14 танків Leopard 2. Щоправда, строки, в які ця зброя прибуде до України, поки озвучені не були.

Україна на початку червня перейшла в контрнаступ, що давно очікувався, з метою звільнення своїх територій, окупованих росією, проте відчуває нестачу озброєнь і боєприпасів, необхідних для подолання потужних ліній оборони, збудованих російською армією за останні кілька місяців.

Міністр оборони США Ллойд Остін минулого четверга закликав європейських партнерів України «копати глибше», щоб надати Києву більше зброї та боєприпасів.