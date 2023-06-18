Президент Чехии уточнил свое предложение следить за россиянами – С ними надо осторожно

https://racurs.ua/n184215-prezident-chehii-utochnil-svoe-predlojenie-sledit-za-rossiyanami-s-nimi-nado-ostorojno.html

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Президент Чехії Петро Павел уточнив свої висловлювання про загрозу безпеці, яку представляють російські громадяни в Європі, та необхідність уважно стежити за їх діяльністю.

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У четвер президент Павло сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода», що російські громадяни, які мешкають у Європі, повинні перебувати під наглядом спецслужб.

Це викликало гнівну реакцію багатьох російських користувачів соцмереж, які, зокрема, особливо багато коментували паралелі, які Павел провів між становищем росіян у країнах ЄС та японців за часів Другої світової війни у США.

Я можу відчувати жаль щодо цих людей, але в той же час, якщо ми подивимося на історію, на час, коли починалася Друга світова війна, щодо всього японського населення США також був введений режим пильного спостереження. Це просто ціна війни, — сказав тоді Павел.

Після початку Другої світової війни влада США інтернувала близько 125 тис. етнічних японців, які проживали на території країни, більшість з яких були американськими громадянами.

Офіційний представник Павела уточнила, що порівняння з японським населенням США «було зроблено в тому контексті, що обмежувальні заходи щодо громадян ворожих країн — явище не нове і в минулому вони також запроваджувалися, хоч і жорсткіше».

Президент Чехії не говорив, що подібні заходи потрібно повторювати зараз і жодним чином не мав на увазі «інтернування чи інше переслідування», додала вона.

У неділю свої слова пояснив Павел. В ефірі телеканалу CNN Prima News президент уточнив, що не пропонує спецслужбам слідкувати за кожним росіянином. Водночас влада, за словами президента Чехії, має стежити за подіями в російській громаді, щоб реагувати на потенційні ризики.

Павел повторив, що росія веде агресивну війну і «відкрито заперечує дійсність міжнародних правил та права». Він нагадав глядачам про вибухи у 2014 році на чеському складі зброї — таємну операцію, яку, за словами Праги, провели агенти російського ГРУ.