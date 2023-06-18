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Силы обороны сбили четвертый за три дня российский Ка-52
Силы обороны сбили четвертый за три дня российский Ка-52https://racurs.ua/n184217-sily-oborony-sbili-chetvertyy-za-tri-dnya-rossiyskiy-ka-52.htmlРакурс
Українські військові знищили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який коштує близько 16 млн доларів.
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Станом на 18.00 наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних БпЛА типу «Shahed» та п’ять розвідувальних БпЛА, — йдеться у звіті Генштабу.
Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні, нагадали Повітряні сили ЗСУ.
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