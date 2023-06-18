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Ракурс
Сили оборони збили четвертий за три дні російський Ка-52

Сили оборони збили четвертий за три дні російський Ка-52

18 чер 2023, 19:21
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Українські військові знищили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який коштує близько 16 млн доларів.


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Станом на 18.00 наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних БпЛА типу «Shahed» та п’ять розвідувальних БпЛА, — йдеться у звіті Генштабу.

Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні, нагадали Повітряні сили ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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