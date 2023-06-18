Израиль под влиянием США согласился продать в Европу танки Merkava Mark – они могут доехать до Украины

https://racurs.ua/n184219-izrail-pod-vliyaniem-ssha-soglasilsya-prodat-v-evropu-tanki-merkava-mark-oni-mogut-doehat.html

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Видання Walla з посиланням на польських військових експертів повідомляє, що Ізраїль під впливом США погодився продати одній із європейських країн танки Merkava Mark 2 та 3 — з перепродажем у Польщу та Україну.

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У той же час ізраїльське видання Axios це спростовує.

Як розповіли джерела видання, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант сказав голові Пентагону Ллойду Остіну, що Ізраїль не надаватиме Україні летальної зброї.

Також Axios пише, що Галант найближчими днями проведе телефонні переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим — на прохання Остіна.

Як пише Walla, 17 червня співробітник служби безпеки Ізраїлю підтвердив, що зараз ведуться переговори з двома європейськими країнами. Однак на цьому етапі немає готовності для угоди. Один з польських військових експертів повідомив, що танки призначені для Польщі та України.

За словами того ж експерта, «Україна має танки і БТРи, але вона готується до затяжної війни і намагається зібрати сили для бойових дій до кінця 2024 року». Щодо публікацій про продаж танків «Меркава» в Європу, він сказав, що «є можливість вдосконалення танків в Ізраїлі або в партнерстві з польськими оборонними промисловцями, які мають для цього можливості.

Всім відомо, яке значення танк відіграє на полі бою. Вогнева міць, маневровість і захист є значною доданою перевагою в бою».

Видання пише, що ізраїльський уряд піддався тиску з боку США, щоб допомогти Україні, попри спроби підтримувати стабільні відносини з Москвою та безперервно просувати механізм запобігання російсько-ізраїльським сутичкам у Сирії.

Постійні офіцери та офіцери запасу стверджують, що продаж танків Merkava змусить збільшити темпи виробництва танків Type 4 і Barak, БТРів Tiger і Eitan. При цьому зростає загроза армії з боку Лівану, Сирії, Юдеї та Самарії та Сектора Газа.

Водночас Міноборони Ізраїлю відповіло, що «після початку війни в Європі кілька країн проявили інтерес до закупівлі старих танків Merkava з надлишків ЦАХАЛу, які були списані багато років тому. Контакти ще не досягли угоди та ще не схвалені Міністерством безпеки та/або зацікавленими країнами».

Раніше глава МЗС Ізраїлю Коен заявив, що його країна морально підтримує Україну, але не постачатиме їй зброю. Водночас Ізраїль висловив занепокоєння посиленням військової співпраці Москви та Тегерану.