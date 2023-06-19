рф не пустила гуманитарную миссию ООН на левый берег оккупированной Херсонщины. Фото:

https://racurs.ua/n184225-rossiya-ne-pustila-gumanitarnuu-missiu-oon-na-levyy-bereg-okkupirovannoy-hersonschiny.html

Ракурс

Гуманітарну місію ООН не пропустили на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області.

.

Країна-агресор росія відхилила запит на доступ до окупованих територій області. Однак в Організації Об'єднаних Націй продовжить працювати, щоб потрапити туди. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Вона закликала москву діяти так, як вона зобовʼязана за міжнародним гуманітарним правом — не відмовляти в допомозі людям, які цього потребують.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, а масштабні підтоплення відбулися у Херсонській та Миколаївській областях. Українська розвідка повідомляла, що росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично й затопили власну техніку та оборонні позиції.

Після катастрофи Україна та ООН домовились про евакуацію постраждалих після підриву Каховської ГЕС з окупованих територій на лівому березі Херсонської області. Організація Об'єднаних Націй зобов’язалася сформувати у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя. Ці люди повинні були надавати гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних.