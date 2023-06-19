Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф не пустила гуманитарную миссию ООН на левый берег оккупированной Херсонщины. Фото:

россия не пустила гуманитарную миссию ООН на левый берег оккупированной Херсонщины

19 июн 2023, 08:49
999

Гуманітарну місію ООН не пропустили на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області.


.

Країна-агресор росія відхилила запит на доступ до окупованих територій області. Однак в Організації Об'єднаних Націй продовжить працювати, щоб потрапити туди. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Вона закликала москву діяти так, як вона зобовʼязана за міжнародним гуманітарним правом — не відмовляти в допомозі людям, які цього потребують.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, а масштабні підтоплення відбулися у Херсонській та Миколаївській областях. Українська розвідка повідомляла, що росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично й затопили власну техніку та оборонні позиції.

Після катастрофи Україна та ООН домовились про евакуацію постраждалих після підриву Каховської ГЕС з окупованих територій на лівому березі Херсонської області. Організація Об'єднаних Націй зобов’язалася сформувати у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя. Ці люди повинні були надавати гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров