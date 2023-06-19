Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минус станция разведки и шесть единиц брони – СБУ показала уничтожение российской техники

Минус станция разведки и шесть единиц брони — СБУ показала уничтожение российской техники (ВИДЕО)

19 июн 2023, 17:55
999

Співробітники СБУ знищили російську станцію «Муром-М» і 6 одиниць бронетехніки.


.

Цілі відпрацювала оперативна група управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових.

Також наші воїни «відмінусували» ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров