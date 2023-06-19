Минус станция разведки и шесть единиц брони – СБУ показала уничтожение российской техники

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Співробітники СБУ знищили російську станцію «Муром-М» і 6 одиниць бронетехніки.

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Цілі відпрацювала оперативна група управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових.

Також наші воїни «відмінусували» ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок.