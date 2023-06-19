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Мінус станція розвідки та шість одиниць броні - СБУ показала знищення російської техніки
Мінус станція розвідки та шість одиниць броні — СБУ показала знищення російської техніки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184245-minus-stanciya-rozvidky-ta-shist-odynyc-broni-sbu-pokazala-znyschennya-rosiyskoyi-tehniky-video.htmlРакурс
Співробітники СБУ знищили російську станцію «Муром-М» і 6 одиниць бронетехніки.
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Цілі відпрацювала оперативна група управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових.
Також наші воїни «відмінусували» ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок.