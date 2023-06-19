В Атлантике океане исчезла подлодка с туристами, которая направлялась в «Титаник»

https://racurs.ua/n184247-v-atlantike-okeane-ischezla-podlodka-s-turistami-kotoraya-napravlyalas-v-titanik.html

Ракурс

Приватний глибоководний апарат, який доставляв групу туристів до залишків затонулого «Титаніка», зник з радарів в Атлантичному океані.

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Про це повідомляє BBC News з посиланням на берегову охорону США. Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Скільки людей знаходилося на борту зниклого човна, невідомо.

За даними CBS News, підводний човен міг належати компанії OceanGate Expedition, яка нещодавно анонсувала чергову експедицію до уламків «Титаніка».

Як пише ВВС News, приватні підводні екскурсії до уламків «Титаніка» коштують десятки тисяч доларів. Саме занурення до «Титаніка» та підйом назад на поверхню води займає приблизно вісім годин.

Місце аварії «Титаніка», що затонуло 1912 року, знаходиться на глибині 3,8 км, приблизно за 600 км від узбережжя канадського острова Ньюфаундленд. Уламки корабля були виявлені експедицією Роберта Балларда у 1985 році.

На карті показано розташування затонулого корабля «Титанік».

Пасажирський лайнер, який був найбільшим кораблем свого часу, зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в 1912 році. З 2200 пасажирів і членів екіпажу на борту понад 1500 загинули.

Розбитий «Титанік» складається з двох частин: ніс і корма розділяють приблизно 800 м. Величезне поле уламків оточує розбите судно.

Минулого місяця було створено перше повнорозмірне цифрове сканування затонулого судна за допомогою картографування глибин. Скан показує як масштаб корабля, так і деякі дрібні деталі, такі як серійний номер на одному з гвинтів.