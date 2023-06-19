Резников рассказал, как в беларуси ему предлагали сдаться в первый день войны

Міністр оборони білорусі віктор хренін попросив свого українського колегу підписати акт про капітуляцію про припинення війни.

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Як розповів Олексій Резніков в інтерв’ю «Нинішньому часу», розмова відбулася вдень 24 лютого 2022 року.

Резніков розповів, що в перший день війни хренін виступив посередником шойгу і подзвонив йому з пропозицією здатися.

Після обіду мені подзвонив білоруський міністр із пропозицією підписати акт капітуляції. Це було смішно.

І як це прозвучало?

Білоруський міністр вимагав розмови. І ми з ним перед цим розмовляли, обговорювали ризик і загрози, і він мені під присягою пообіцяв, дав слово офіцера, що ніякого вторгнення з території білорусі бути не може. Він посягнув на честь офіцера, не виконавши своїх обіцянок.

Я все одно подзвонив, це було десь після обіду. Він звучав дуже незграбно, йому явно було дуже незручно. Каже: «Я виступаю в ролі посередника, хочу передати вам повідомлення від міністра шойгу, що є пропозиція підписати акт капітуляції, і тоді все можна зупинити.

У мене не було часу на консультації. Я просто відреагував миттєво (але без лайки!), я просто сказав: «Дякую, що намагаєтесь виступити в ролі якогось передавача. Ви можете сказати мені, що я підпишу акт про капітуляцію з боку росії. І тоді ми закінчимо всю цю справу. Це був наш єдиний віртуальний контакт, — поділився Резніков.