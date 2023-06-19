Украина не имеет связи с 11 пленными, которых рф якобы передала Венгрии

https://racurs.ua/n184254-ukraina-ne-imeet-svyazi-s-11-plennymi-kotoryh-rf-yakoby-peredala-vengrii.html

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Україна не має зв’язку з 11 полоненими, яких рф нібито передала Угорщині.

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Як заявив 19 червня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, МЗС, Координаційний штаб у справах військовополонених та інші пов’язані з ним органи продовжують намагатися вийти на контакт і повернути додому 11 українських військовополонених, яких передали Угорщині без відома України нібито за каналом російської православної церкви (рпц).

Всі спроби українських дипломатів за останні дні встановити прямий контакт із громадянами України провалилися. <…> Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, спілкування з родичами відбувається у присутності третіх осіб, їм відмовляють у контакті з посольством України, — йдеться у заяві Ніколенка.

Він додав, що угорська влада ігнорує спроби українського МЗС вийти з ними на контакт. Речник МЗС вважає, що «такі дії Будапешта ставлять під сумнів гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини» та «можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод».

Про передачу Угорщини 11 українських військовополонених із Закарпаття, які «опинилися в полоні під час бойових дій в Україні», повідомив заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн 9 червня.

Після цього повіреного Угорщини у Києві викликали до МЗС — уряд країни повідомив, що передача військовополонених пройшла без їхнього відома.

Наразі невідомо, коли фактично відбулася передача українців. Київ не має інформації про те, де саме, в якому стані та умовах утримуються наші захисники, чи потребують невідкладної допомоги.