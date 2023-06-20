Прочность Киевской ГЭС и возможность 10-метровой волны оценил специалист «Укргидропроекта»

https://racurs.ua/n184269-prochnost-kievskoy-ges-i-vozmojnost-10-metrovoy-volny-ocenil-specialist-ukrgidroproekta.html

Ракурс

Міцність Київської ГЕС на тлі катастрофічних наслідків після підриву Каховської гідроелектростанції воєнними злочинцями росії оцінив відомий фахівець у галузі будівництва гідроелектростанцій та річкових споруд, доктор технічних наук Юрій Ландау, який свого часу керував проектуванням гідроенергетичних об'єктів в Україні, В'єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах.

.

…Вважаю, що Київській ГЕС нічого не загрожує. Якщо припустити, що одна ракета може вцілити у споруди ГЕС, то таке попадання не призведе до якогось значного руйнування, — вказав Ландау.

Також, на його думку, для споруд ГЕС не становлять загрози уламки збитих російських ракет і безпілотників, якими окупаційна армія росії постійно атакує Київщину. Водночас, фахівець прокоментував теоретичну можливість катастрофи на Київській ГЕС.

Хвиля таких розмірів (10 метрів — ред.) неможлива, а підйом рівня нижче греблі залежатиме від того, яким за розміром буде проран та від об'єму водосховища. Коли ми говоримо про Каховську ГЕС, там внаслідок руйнування утворився величезний проран — лівобережна водозливна гребля близько 230 метрів, будівлі ГЕС, ґрунтова гребля між будівлею ГЕС і шлюзом. Крім того, об'єм Київського водосховища незрівнянно менший — практично уп’ятеро порівняно з Каховським, так що сьогодні я не хвилювався би з цього приводу, — вказав радник глави правління «Укргідропректу».

Ландау також розповів, що відбулося у Каховці.

Каховська ГЕС була розрахована на бомбову атаку. Так ґрунтова гребля мала витримати падіння трьох авіаційних бомб зарядом півтони вибухівки в одному створі. І за таких умов не зруйнувалася би. Будівля ГЕС була виконана масивною і розрахованою на падіння авіабомби у півтони вибухівки. Тому росіяни змогли зруйнувати її, лише заклавши величезний об'єм вибухівки у внутрішню галерею в тілі масивної бетонної водозливної греблі, а також всередині машинної зали ГЕС. Вони зруйнували лівобережну частину, практично половину всієї бетонної водозливної греблі — 14 прольотів на довжині близько 230 метрів. Це масивна бетонна споруда висотою 34 м, масив бетону — приблизно 200 тисяч кубів. Для того, щоб зруйнувати це, для забезпечення таких величезних руйнувань потрібний повний доступ до споруд і тривала підготовка, щоб закласти десятки тонн вибухівки на довжину 230 метрів у внутрішню галерею водозливної греблі і в будівлю ГЕС. Це дало змогу завдати такої великої шкоди, зруйнувавши гідровузол, — підсумував фахівець.

З його слів, реалізувати подібне могли лише військові професіонали. Він нагадав, що у часи Другої світової війни німецькі окупанти також зруйнували вибухом машинну залу ГЕС і частину водозливної греблі «Дніпрогесу», заклавши вибухівку у галерею в тілі греблі і в машинному залі. Росіяни зробили те саме.