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Ракурс
Разведка Британии - Пригожин пошел на конфликт с минобороны в неудачный для рф момент

Разведка Британии — Пригожин пошел на конфликт с минобороны в неудачный для рф момент

20 июн 2023, 13:40
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Розвідка Великої Британії вважає, що воєнний злочинець, власник російської приватної військової компанії «Вагнера» євгеній пригожин розкручує конфлікт з міністерством оборони рф на тлі контрнаступу України. Пригожин пішов на загострення конфронтації з оборонним відомством рф, попри те, що такі дії недоречні для москви на тлі контрнаступальних операцій України.


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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 червня, опублікованому в Твіттер.

19 червня пригожин заявив, що чекає на відповідь від міноборони рф власного варіанту «контракту» для «добровольчих формувань», який він передав за три дні до цього. У розвідці Британії вважають, що це стало наслідком ультиматуму з боку міноборони рф на адресу «вагнерівців» та інших «добровольчих формувань» про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

Хоча зміст документа пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки й, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон пригожина щодо міноборони рф став однозначно конфронтаційним, — зазначають британці.

Источник: Ракурс


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