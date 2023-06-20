Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Розвідка Британії - Пригожин пішов на конфлікт з міноборони в невдалий для рф момент

Розвідка Британії — Пригожин пішов на конфлікт з міноборони в невдалий для рф момент

20 чер 2023, 13:40
999

Розвідка Великої Британії вважає, що воєнний злочинець, власник російської приватної військової компанії «Вагнера» євгеній пригожин розкручує конфлікт з міністерством оборони рф на тлі контрнаступу України. Пригожин пішов на загострення конфронтації з оборонним відомством рф, попри те, що такі дії недоречні для москви на тлі контрнаступальних операцій України.


.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 червня, опублікованому в Твіттер.

19 червня пригожин заявив, що чекає на відповідь від міноборони рф власного варіанту «контракту» для «добровольчих формувань», який він передав за три дні до цього. У розвідці Британії вважають, що це стало наслідком ультиматуму з боку міноборони рф на адресу «вагнерівців» та інших «добровольчих формувань» про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

Хоча зміст документа пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки й, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон пригожина щодо міноборони рф став однозначно конфронтаційним, — зазначають британці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів