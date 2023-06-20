Розвідка Британії - Пригожин пішов на конфлікт з міноборони в невдалий для рф момент

https://racurs.ua/ua/n184273-rozvidka-brytaniyi-prygojyn-pishov-na-konflikt-z-minoborony-v-nevdalyy-dlya-rf-moment.html

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Розвідка Великої Британії вважає, що воєнний злочинець, власник російської приватної військової компанії «Вагнера» євгеній пригожин розкручує конфлікт з міністерством оборони рф на тлі контрнаступу України. Пригожин пішов на загострення конфронтації з оборонним відомством рф, попри те, що такі дії недоречні для москви на тлі контрнаступальних операцій України.

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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 червня, опублікованому в Твіттер.

19 червня пригожин заявив, що чекає на відповідь від міноборони рф власного варіанту «контракту» для «добровольчих формувань», який він передав за три дні до цього. У розвідці Британії вважають, що це стало наслідком ультиматуму з боку міноборони рф на адресу «вагнерівців» та інших «добровольчих формувань» про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.