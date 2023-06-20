Российские войска дополнительно заминировали ЗАЭС. Фото:

https://racurs.ua/n184284-okkupanty-dopolnitelno-zaminirovali-zaes-budanov.html

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Війська російської федерації додатково замінували Запорізьку АЕС.

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Зокрема, противник замінував ставок-охолоджувач станції. Саме тому зараз на атомці існує певна загроза, бо ворожі підрозділи продовжують контролювати атомну електростанцію. Знищення загарбниками греблі Каховської ГЕС призвело до руйнування нормального доступу води до охолоджувачів на ЗАЕС. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив 20 червня в ефірі телемарафону.

Найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми, — зазначив він.

Також Буданов розкрив деякі деталі підриву Каховської ГЕС. За його словами, за 30 хв до вибуху російське командування наказало наявному там підрозділу дуже швидко залишити територію станції. Тоді ж на ГЕС прибула група спецпризначення — «і після цього відбулось що відбулось».

Крім того, очільник ГУР відреагував на брехню російської пропаганди про його смерть.

Фейки на те і є фейки, щоб викликати якусь певну реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки. Вони спіймали на гачок «всесвітньо відомих» експертів, на зразок Іллі Ківи, який з піною у рота розповідав, що я загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав, — зазначив він.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки заявляли, що через підрив греблі Каховської ГЕС посилюється загроза ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.