россия дважды запускала ракеты по зданию ГУР в Киеве

https://racurs.ua/n184300-rossiya-dvajdy-zapuskala-rakety-po-zdaniu-gur-v-kieve.html

Ракурс

росія двічі хотіла влучити ракетами по будівлі Головного управління розвідки (ГУР) в столиці.

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Про це пише The Economist.

29 травня була друга невдала спроба, тоді летіли балістичні, крилаті ракети та безпілотники. Того разу вони ледь не влучили в офіс та сусідній автоміст.

У березні 2022 року була атака на штаб української розвідки на Рибальському острові в Києві. Тоді вилітали вікна, обвалювалися будівлі, а люди, які чекали в приймальні на зустріч з Кирилом Будановим, падали на підлогу.

Видання пише, що генерал вийшов, обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю оглянути пошкодження.ㅤ