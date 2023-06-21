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Ракурс
росія двічі запускала ракети по будівлі ГУР в Києві

росія двічі запускала ракети по будівлі ГУР в Києві

21 чер 2023, 09:45
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росія двічі хотіла влучити ракетами по будівлі Головного управління розвідки (ГУР) в столиці.


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Про це пише The Economist.

29 травня була друга невдала спроба, тоді летіли балістичні, крилаті ракети та безпілотники. Того разу вони ледь не влучили в офіс та сусідній автоміст.

У березні 2022 року була атака на штаб української розвідки на Рибальському острові в Києві. Тоді вилітали вікна, обвалювалися будівлі, а люди, які чекали в приймальні на зустріч з Кирилом Будановим, падали на підлогу.

Видання пише, що генерал вийшов, обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю оглянути пошкодження.ㅤ

Джерело: Ракурс


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