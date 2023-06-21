США и Британия объявили о новых пакетах помощи Украине

https://racurs.ua/n184306-ssha-i-britaniya-obyavili-o-novyh-paketah-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

У Лондоні на Конференції з відновлення України Велика Британія оголосила великий пакет фінансової підтримки для України, що містить кредитні гарантії Світового банку на 3 млрд дол.

.

Фінансування буде спрямоване на підтримку життєво важливих державних послуг, як-от витрати на роботу шкіл і лікарень.

Держсекретар Блінкен оголосив на конференції, що США виділять 1,3 млрд дол. додаткової допомоги для відновлення України.

Кошти спрямують, зокрема, на ремонт енергосистеми, допомогу підприємствам, модернізацію залізничних ліній та іншої критичної інфраструктури. Зокрема, 100 млн дол. підуть на «оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість і подолати корупцію». Європейський інвестиційний банк виділить 840 млн євро на відновлення України. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення шкіл, лікарень, інфраструктури водопостачання, транспортних мереж і міського громадського транспорту. Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки. Окрім цього, Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над пакетом технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 млн євро.

Тим часом Єврокомісія вже сьогодні може оголосити усну проміжну оцінку виконання Україною кандидатських рекомендацій щодо вступу в ЄС.

Йдеться про судову, антикорупційну реформи, закони про медіа та нацменшини.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно оцінила зусилля України і відзначила швидкий темп реформ, попри війну. За її словами, це чіткий сигнал ЄС та інвесторам, повідомляє сайт ЄК.