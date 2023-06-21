Второй после Гитлера - Зеленский ответил путину на оскорбление о "позоре еврейского народа"

https://racurs.ua/n184311-vtoroy-posle-gitlera-zelenskiy-otvetil-putinu-na-oskorblenie-o-pozore-evreyskogo-naroda.html

Ракурс

Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента володимира путіна, котрий назвав українського лідера «ганьбою єврейського народу».

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Про це президент України розповів у розмові з Бі-бі-сі. Журналістка Ялда Хакім, яка розмовляла з Зеленським, розповіла, що було помітно: це її питання заскочило президента зненацька.

За її словами, Зеленський зітхнув, опустив голову і за кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як відповісти на таке запитання.

Начебто він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так казати. Але мені було важливо почути реакцію миру, і я вдячний за підтримку, — сказав він.

Нагадаємо, що 16 червня під час виступу на Петербурзькому економічному форумі воєнний злочинець путін заявив, що Зеленський «не єврей, а ганьба єврейського народу». Дозволивши собі цей образливий і антисемітський коментар, президент рф вкотре звинуватив Київ у «підтримці неонацизму». За словами путіна, він знав, що йому ставлять питання на цю тему, і тому напередодні, «коли лягав спати, попросив помічників підготувати матеріали на підтвердження своєї позиції».

Після чого зачитав кілька висловлювань українських націоналістів часів Другої світової (мабуть, підготовлених помічниками), а також увімкнув відео, присвячене їхнім злочинам (закадровий голос належить пропагандистові дмитру кисельову). На думку путіна, сучасна українська влада «захищає таких людей».