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Ракурс
Дрон, который смог — ВСУ показали яркую детонацию склада рф после попадания (ВИДЕО)

Дрон, который смог — ВСУ показали яркую детонацию склада рф после попадания (ВИДЕО)

21 июн 2023, 17:58
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Воїни 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України продемонстрували бездоганну і влучну роботу дронів. Завдяки точному скиду боєприпаса відбулася масштабна детонація складу окупаційної армії росії.


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Коли дрон відпрацював не гірше ніж M142 HIMARS, — підсумували у бригаді.

Источник: Ракурс


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