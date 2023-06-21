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Дрон, который смог — ВСУ показали яркую детонацию склада рф после попадания (ВИДЕО)
Дрон, который смог — ВСУ показали яркую детонацию склада рф после попадания (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184319-dron-kotoryy-smog-vsu-pokazali-yarkuu-detonaciu-sklada-rf-posle-popadaniya-video.htmlРакурс
Воїни 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України продемонстрували бездоганну і влучну роботу дронів. Завдяки точному скиду боєприпаса відбулася масштабна детонація складу окупаційної армії росії.
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Коли дрон відпрацював не гірше ніж M142 HIMARS, — підсумували у бригаді.