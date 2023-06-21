Воїни 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України продемонстрували бездоганну і влучну роботу дронів. Завдяки точному скиду боєприпаса відбулася масштабна детонація складу окупаційної армії росії.

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Коли дрон відпрацював не гірше ніж M142 HIMARS, — підсумували у бригаді.