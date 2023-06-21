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Дрон, який зміг — ЗСУ показали яскраву детонацію складу рф після влучання
Дрон, який зміг — ЗСУ показали яскраву детонацію складу рф після влучання (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184319-dron-yakyy-zmig-zsu-pokazaly-yaskravu-detonaciu-skladu-rf-pislya-vluchannya-video.htmlРакурс
Воїни 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України продемонстрували бездоганну і влучну роботу дронів. Завдяки точному скиду боєприпаса відбулася масштабна детонація складу окупаційної армії росії.
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Коли дрон відпрацював не гірше ніж M142 HIMARS, — підсумували у бригаді.