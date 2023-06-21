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ВСУ приземлили еще один Ми-24 россиян - Генштаб
ВСУ приземлили еще один Ми-24 россиян — Генштабhttps://racurs.ua/n184321-vsu-prizemlili-esche-odin-mi-24-rossiyan-genshtab.htmlРакурс
Збройні сили України 21 червня приземлили ще один штурмовий гелікоптер підтримки піхоти Мі-24 окупаційної армії росії.
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Про це повідомив у середу Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Фейсбук.
Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо! — йдеться у повідомленні Генштабу.