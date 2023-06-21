ЗСУ приземлили ще один Мі-24 росіян — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184321-zsu-pryzemlyly-sche-odyn-mi-24-rosiyan-genshtab.html

Ракурс

Збройні сили України 21 червня приземлили ще один штурмовий гелікоптер підтримки піхоти Мі-24 окупаційної армії росії.

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Про це повідомив у середу Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Фейсбук.