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ЗСУ приземлили ще один Мі-24 росіян — Генштаб
ЗСУ приземлили ще один Мі-24 росіян — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n184321-zsu-pryzemlyly-sche-odyn-mi-24-rosiyan-genshtab.htmlРакурс
Збройні сили України 21 червня приземлили ще один штурмовий гелікоптер підтримки піхоти Мі-24 окупаційної армії росії.
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Про це повідомив у середу Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Фейсбук.
Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо! — йдеться у повідомленні Генштабу.