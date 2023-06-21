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Ракурс
ЗСУ приземлили ще один Мі-24 росіян — Генштаб

ЗСУ приземлили ще один Мі-24 росіян — Генштаб

21 чер 2023, 18:30
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Збройні сили України 21 червня приземлили ще один штурмовий гелікоптер підтримки піхоти Мі-24 окупаційної армії росії.


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Про це повідомив у середу Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Фейсбук.

Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо! — йдеться у повідомленні Генштабу.

Джерело: Ракурс


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