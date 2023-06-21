На четырех направлениях идут тяжелые бои – Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n184324-na-chetyreh-napravleniyah-idut-tyajelye-boi-genshtab-vsu.html

Ракурс

Окупаційна армія росії зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де нині тривають важкі бої. Впродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Про це у вечірньому зведенні 21 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаційних ударів, зокрема, застосував шість іранських ударних безпілотників Shahed-136/131. Усі «Шахеди» знищено нашими захисниками. Окрім цього, окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню, — йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили російський ударний гелікоптер Мі-24.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області.