Комитет Палаты представителей США призвал Байдена предоставить ATACMS ВСУ

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Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації президента Джо Байдена якнайшвидше надати Україні балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» ATACMS.

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Голова комітету, конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України.

ATACMS мають радіус дії понад 300 км, що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни, — сказав Маккол.

Також він не виключив, що цей тип ракет може використовуватися для ударів по іранських дронах на території тимчасово окупованого Криму.

Маккол наголосив, що побоювання Білого дому щодо ескалації ситуації у зв’язку зі застосуванням ATACMS є невиправданими.

Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії, — нагадав конгресмен.

Резолюцію також ще має погодити Сенат.

Нагадаємо, Велика Британія вже надала Україні ракети Storm Shadow приблизно такої ж дальності.