В Киеве спасли кота из многоэтажки, где произошел взрыв

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Рятувальники під час розбору завалів багатоповерхівки у Києві врятували домашнього улюбленця. Як йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій, бійці служби порятунку на місці вибуху газу в Дніпровському районі столиці визволили кота.

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Кожне життя важливе! На місці вибуху у багатоповерхівці Києва вогнеборці врятували домашнього улюбленця, — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, вночі в Дніпровському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці. Пʼять людей постраждали, пожежники врятували 18 мешканців, також під завалами знайшли тіла двох загиблих. Наразі триває демонтаж пошкоджених конструкцій. Зруйновано п’ять квартир. Попередньо, причиною вибуху став витік газу.

Відомо, що це сталося близько 3.45 у 16-поверхівці. Пошуково-рятувальні роботи тривають.