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Разведка Британии – россия пытается скрыть преступления против детей в Украине

Разведка Британии — россия пытается скрыть преступления против детей в Украине

22 июн 2023, 12:40
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Влада воєнних злочинців росії намагається виправдати дії диктатора володимира путіна щодо депортації дітей з України, створивши так звану комісію для розслідування «злочинів української влади» проти неповнолітніх з 2014 року.


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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 22 червня, оприлюдненому у Twitter.

Зокрема, 20 червня держдума рф проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування «злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року». Таким чином влада рф реагує на засудження світовою спільнотою депортації дітей з окупованих територій України.

Цілком ймовірно, що цей крок є як формою «юридичної війни», так і частиною російських інформаційних операцій, в яких законодавство використовується як зброя, щоб замилити картину щодо власних кричущих дій, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, факти депортації дітей лягли в основу ордера на арешт путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року. Воєнний злочинець рф обвинувачується у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Источник: Ракурс


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