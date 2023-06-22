Розвідка Британії - росія намагається приховати злочини проти дітей в Україні

https://racurs.ua/ua/n184343-rozvidka-brytaniyi-rosiya-namagaietsya-pryhovaty-zlochyny-proty-ditey-v-ukrayini.html

Ракурс

Влада воєнних злочинців росії намагається виправдати дії диктатора володимира путіна щодо депортації дітей з України, створивши так звану комісію для розслідування «злочинів української влади» проти неповнолітніх з 2014 року.

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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 22 червня, оприлюдненому у Twitter.

Зокрема, 20 червня держдума рф проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування «злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року». Таким чином влада рф реагує на засудження світовою спільнотою депортації дітей з окупованих територій України.

Цілком ймовірно, що цей крок є як формою «юридичної війни», так і частиною російських інформаційних операцій, в яких законодавство використовується як зброя, щоб замилити картину щодо власних кричущих дій, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, факти депортації дітей лягли в основу ордера на арешт путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року. Воєнний злочинець рф обвинувачується у незаконній депортації тисяч дітей з України.