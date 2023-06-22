Беларусь укрепляет границы в десятках километров от Украины

https://racurs.ua/n184345-belarus-ukreplyaet-granicy-v-desyatkah-kilometrov-ot-ukrainy.html

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Підконтрольна росії влада білорусі почала укріплювати кордони фортифікаційними спорудами за десятки кілометрів від України.

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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення та роботи з фортифікаційного обладнання тривають на певній віддаленості від українського кордону. За десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке б включало протяжність по всій лінії державного кордону з Україною, ми не фіксуємо, — вказав Демченко.

Він також наголосив на відсутності проведення білоруською стороною якихось масштабних робіт в безпосередній близькості до кордону України.

Але ми добре пам’ятаємо, що білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є загроза цій країні з боку країн Європейського Союзу або Україні. Це більше така демонстрація того, що вони до чогось готові, — сказав Демченко.

Він також прокоментував білоруські мобілізаційні навчання, зазначивши, що це стосується військових комісаріатів і не пов’язано із мобілізаційною підготовкою або призовом за мобілізацією.