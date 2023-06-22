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Білорусь укріплює кордони за десятки кілометрів від України
Білорусь укріплює кордони за десятки кілометрів від Україниhttps://racurs.ua/ua/n184345-bilorus-ukripluie-kordony-za-desyatky-kilometriv-vid-ukrayiny.htmlРакурс
Підконтрольна росії влада білорусі почала укріплювати кордони фортифікаційними спорудами за десятки кілометрів від України.
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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення та роботи з фортифікаційного обладнання тривають на певній віддаленості від українського кордону. За десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке б включало протяжність по всій лінії державного кордону з Україною, ми не фіксуємо, — вказав Демченко.
Він також наголосив на відсутності проведення білоруською стороною якихось масштабних робіт в безпосередній близькості до кордону України.
Але ми добре пам’ятаємо, що білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є загроза цій країні з боку країн Європейського Союзу або Україні. Це більше така демонстрація того, що вони до чогось готові, — сказав Демченко.
Він також прокоментував білоруські мобілізаційні навчання, зазначивши, що це стосується військових комісаріатів і не пов’язано із мобілізаційною підготовкою або призовом за мобілізацією.
Це пов’язано з перевіркою готовності державних органів, міських органів влади співпрацювати з військовими комісаріатами. Це такі більше планові навчання, про які сама білорусь зазначала, — підсумував речник ДПСУ.