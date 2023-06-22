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Украинцы, подлежащие мобилизации, не смогут работать охранниками
Украинцы, подлежащие мобилизации, не смогут работать охранниками — Кабминhttps://racurs.ua/n184356-ukraincy-podlejaschie-mobilizacii-ne-smogut-rabotat-ohrannikami-kabmin.htmlРакурс
Влаштуватися на роботу охоронцем від 22 червня зможуть тільки ті, хто перебуває у військовому резерві, має відстрочку від служби та не підлягає призову в армію. Усі дані мають бути у військовому квитку.
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Натомість ті, хто підлягає загальній мобілізації до ЗСУ, вже не можуть працювати охоронцями. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня, яка набула чинності сьогодні.
Тим часом влада спростувала скандал на Івано-Франківщині — про нібито заборону госпіталізувати без дозволу військкоматів.
На Раді оборони області справді раніше розглядалося це питанням. Проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні.
Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає, — пояснив заступник голови ОВА Віталій Ільчишин.