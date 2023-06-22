Украинцы, подлежащие мобилизации, не смогут работать охранниками

https://racurs.ua/n184356-ukraincy-podlejaschie-mobilizacii-ne-smogut-rabotat-ohrannikami-kabmin.html

Ракурс

Влаштуватися на роботу охоронцем від 22 червня зможуть тільки ті, хто перебуває у військовому резерві, має відстрочку від служби та не підлягає призову в армію. Усі дані мають бути у військовому квитку.

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Натомість ті, хто підлягає загальній мобілізації до ЗСУ, вже не можуть працювати охоронцями. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня, яка набула чинності сьогодні.

Тим часом влада спростувала скандал на Івано-Франківщині — про нібито заборону госпіталізувати без дозволу військкоматів.