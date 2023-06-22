Чем важен Чонгарский мост для российских войск на юге Украины

https://racurs.ua/n184359-chem-vajen-chongarskiy-most-dlya-rossiyskih-voysk-na-uge-ukrainy-karta.html

Ракурс

Чим важливий Чонгарський міст для російських військ на півдні України, проаналізували ЗМІ та експерти.

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Крим з Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку), ще один біля Джанкоя — через Чонгар.

Саме остання дорога — найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область, пояснюють військові аналітики.

Удар по Чонгарському мосту, що з'єднує захоплені Росією території Криму та Херсонської області, сильно нагадує торішні атаки ЗСУ на мости через Дніпро. Вони тривали кілька місяців, поки дорожнє полотно переправ не стало повністю непридатним для переміщення важкої техніки.

Ударами по Антоновському мосту та мосту на дамбі Каховської ГЕС українська армія порушила постачання херсонського угруповання російських військ і поставила його перед загрозою ізоляції, наслідком чого став відхід російських частин на лівий берег.

Як і зараз, удари по стратегічних мостах супроводжувалися активізацією дій сухопутних сил. Але є і відмінності.

Через Чонгарський міст проходить лише один із маршрутів постачання російських військ, частина яких займає позиції в Херсонській області, а інша зайнята відбиттям українського наступу на Запоріжжі.

На перший погляд, можлива втрата цього маршруту не є критичною для російських угруповань — вантажі з Криму можуть йти на північ через Перекопський перешийок або залізницею через той Чонгар. Діє і сухопутний коридор із Ростовської області через південь Донбасу, а також морський через порт Бердянська.

Однак в умовах активізації наземних бойових дій, коли потреба в постачанні зброї та боєприпасів на передову різко зростає, будь-який логістичний збій загрожує серйозними ускладненнями.

Шлях із Джанкою до Мелітополя, якщо їхати манівцем через Армянськ, подовжується на 150 км, тобто приблизно втричі. Доставка по залізниці — не завжди оптимальне рішення, тому що ті боєприпаси потім все одно треба перевантажувати. Сухопутного коридору з боку Таганрога може виявитися недостатньо для постачання 150-тисячної російської армії на півдні України.

BBC пише, що потрібно враховувати ще два фактори.

По-перше, в інших маршрутів постачання теж є вразливі місця. Наприклад, залізнична гілка з Криму в Мелітополь тягнеться по дамбі через затоку Сиваш, а дорога через Армянськ теж місцями проходить мостами.

По-друге, військові експерти, як і раніше, не виключають можливості форсування українськими військами Дніпра в Херсонській області, а через обміління Каховського водосховища — і в Запорізькій. У такій ситуації військових вантажів російським військам на лівобережжі потрібно ще більше, а будь-яка затримка з їхньою доставкою загрожує великими неприємностями.