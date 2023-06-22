Прилетела прямо в кабинет - ракета уничтожила российского полковника, боровшегося с подпольем на оккупированных территориях

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Ракурс

Українська армія ліквідувала на Арабатській стрілці в Генічеському районі Херсонщини російського полковника, який керував боротьбою з підпіллям на окупованій території.

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Полковник Сергій Постовалов здох 10 червня в одному з корпусів бази відпочинку на Арабатській Стрілці внаслідок нападу на базу відпочинку.

Росія офіційно підтвердила смерть свого командира. Повідомлення про похорони, які відбулися 21 червня, опубліковано в Telegram-каналі поліції Воронезької області рф.

У мирний час Постовалов працював заступником начальника УМВС Воронезької області, де керував управлінням охорони громадського порядку, обласним ДАІ, конвойною службою та експертним центром. Восени 2022 року Постовалова відправили на окуповану московитами Херсонщину, де його призначили заступником голови МВС.

За інформацією Telegram-каналу «7×7″, 53-річний Сергій Постовалов потрапив під обстріл 10 червня. Полковник перебував в одному з корпусів бази відпочинку на Арабатській стрілці в Генічеському районі під час візиту віце-прем'єра, міністра промисловості та торгівлі рф Дениса Мантурова.

Пропагандити з „РИА Новости“ писали про обстріл пансіонату ракетами Storm Shadow і одну загиблу людину.

Як з’ясувалося пізніше, удар був завданий по пляжному пансіонату „Шале Термал“ в селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці, через що сталася велика пожежа.

Російський пропагандистський Telegram-канал „Рибар“ назвав атаку „продовженням ударів по цивільних об'єктах“, а пансіонат нібито був „пунктом тимчасового розміщення мешканців, евакуйованих із зони затоплення“.

Але, як виявилося, це брехня. У пансіонаті були не цивільні, а військові.

За інформацією джерела „7×7″, серед них був Постовалов, похорон якого мали відбутися після ідентифікації останків.

Сьогодні у Воронежі прощаються з полковником Постоваловим“, — пише у своєму Telegram-каналі російський військовий „Тринадцятий“, який воює на Херсонщині. — Ракета влучила прямо в його кабінет. Його вбивство, я вважаю, безпосередньо пов’язане з тим, що він завдав значної шкоди українським шпигунам і почекунам [українцям, які чекають звільнення своєї землі] в області, які активно беруть участь в інтеграції Херсонщини».

Будівля пансіонату є частиною комплексу недобудованої клініки відновного лікування професора Володимира Казявкіна, яку восени 2022 року зайняли для потреб російської армії після відступу російської армії з Херсона та оголошення Генічеська «тимчасовою столицею» Херсонщини. Цей комплекс є новим «урядовим кварталом».

Як повідомили Центру журналістських розслідувань місцеві жителі, від удару загорілися дві будівлі, які займали чиновники з росії та місцеві колабораціоністи. Загальна кількість жертв невідома.