Зеленский ответил на угрозы путина применить ядерное оружие

https://racurs.ua/n184361-zelenskiy-otvetil-na-ugrozy-putina-primenit-yadernoe-orujie.html

Ракурс

Світова спільнота не допустить, щоб президент росії володимир путін, який неодноразово натякав на можливість застосування ядерної зброї, насправді використав її в Україні.

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Про це в інтерв’ю ведучій ВВС News Алді Хакім заявив президент України Володимир Зеленський. Повне розшифрування його міркувань на цю тему опублікувала «Українська служба BBC».

Відповідаючи на запитання, чи Зеленський переживає, що путін «загнаний у кут», «дуже небезпечний» і використовує ядерну зброю, український лідер відповів, що російський президент небезпечний для України з 2014 року і став ще небезпечнішим після початку повномасштабного вторгнення:

Людина, яка абсолютно відкрито сказала про війну і про знищення українців. Небезпечнішим, я вважаю, не можна бути. Якщо він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам не дасть стовідсоткових. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить загрожувати світові ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно і тому він обережно робить ці меседжі. Я вважаю небезпечним його коло людей. Близьке коло, що порушує цю тему. Небезпечним є те, що він на територію білорусі транспортував відповідну зброю. Але все це небезпека політична, і більш медійна і більш інформаційна. Я не вважаю, що він наразі готовий це зробити, бо думає про своє життя. Він дуже любить її. Принаймні мені так здається.

З початку повномасштабної війни в Україні президент росії володимир путін натякає на можливе застосування ядерної зброї. Так, 16 червня, виступаючи на економічному форумі у Петербурзі, він заявив, що рф «теоретично» може використовувати ядерну зброю у разі екзистенційної загрози державі.