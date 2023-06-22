Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа

https://racurs.ua/n184373-beregovaya-ohrana-ssha-podtverdila-gibel-ekipaja-propavshego-batiskafa.html

Ракурс

Виявлені уламки належать зниклому батискафу «Титан».

.

Про це 22 червня заявила Берегова охорона США, яка займалася пошуками зниклого під час занурення до «Титаніка» підводного апарату.

При цьому в компанії OceanGate, якій належав батискаф, повідомили, що вважають людей на борту «зниклими безвісти».

Ці люди були справжніми дослідниками, яких поділяв особливий дух пригод та глибока пристрасть до дослідження та захисту світових океанів, — йдеться у заяві. Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час.

Батискаф «Титан», що належить компанії OceanGate Expeditions, минулої неділі вирушив у двогодинну місію до місця аварії знаменитого лайнера, уламки якого лежать на глибині 3,8 км в Північній Атлантиці. Зв’язок з апаратом втратили через одну годину 45 хвилин після занурення, але про ЗМІ стало відомо наступного дня.

На борту апарату — п’ятеро людей: засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французький акванавт та дослідник «Титаніка» Поль-Анрі Наржоле, британський мільярдер та космічний турист Хеміш Хардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син Сулейман. Що сталося з батискафом — досі невідомо.

Пошуки очолює американська берегова охорона, оскільки ця частина Атлантичного океану знаходиться в юрисдикції США. В операції також беруть участь Канада та Франція.

21 червня було виявлено уламки в зоні пошуку батискафа, але експерти не могли однозначно сказати, чи належать вони «Титану».

Можливо, у підводному апараті стався вибух. Судно зникло 19 червня, туристи в ньому планували оглянути уламки «Титаніка» на дні океану.