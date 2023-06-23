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В оккупированном Мариуполе взорвали российских офицеров
В оккупированном Мариуполе взорвали российских офицеровhttps://racurs.ua/n184384-v-okkupirovannom-mariupole-vzorvali-rossiyskih-oficerov.htmlРакурс
У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі 23 червня пролунав вибух, ліквідовані чотири російські офіцери.
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Про це повідомляє Маріупольський спротив. Інформацію про вибух в Маріуполі поширили також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і російські Telegram-канали.
Андрющенко додав, що вибух пролунав у Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту.
Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменше чотирьох офіцерів окупантів, які оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації у Приморському районі, неподалік від Маріупольського морського порту, — написав у своїх соцмережах Андрющенко.