В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів

https://racurs.ua/ua/n184384-v-okupovanomu-mariupoli-pidirvaly-rosiyskyh-oficeriv-sprotyv.html

Ракурс

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі 23 червня пролунав вибух, ліквідовані чотири російські офіцери.

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Про це повідомляє Маріупольський спротив. Інформацію про вибух в Маріуполі поширили також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і російські Telegram-канали.

Андрющенко додав, що вибух пролунав у Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту.