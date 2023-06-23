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Ракурс
Героизм, смекалка и самое забавное видео войны - как разведчики взяли в плен трех россиян

Героизм, смекалка и самое забавное видео войны — как разведчики взяли в плен трех россиян

23 июн 2023, 13:08
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Розвідники 225-го харківського батальйону ТрО взяли в полон трьох росіян.


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Відеозапис процесу взяття в полон зробив командир батальйону Олег «Сірко».

Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян. Дорогою розвідники зустріли російського солдата, який завдяки хитрощам наших бійців привів у полон ще двох своїх «колег».

Як йдеться на відео «Громадського», командир розвідгрупи ЗСУ підійшов до російських позицій та взяв у полон російського солдата. Коли привів йог на позиції ЗСУ, сказав:

Мы — хохлы, мы — суперсовременная армия, мы тебе поставим на спину датчик, ты пойдёшь и приведешь нас к своим, а если обманешь мы все услышим и подорвем у тебя на спине гранату".

Переляканий полонений завів наших бійців на свою позицію, де в полон взяли ще двох росіян.

Українці діяли на передовій ворога і їм вдалося уникнути ворожого вогню після того, як їх помітили на іншому пості, і вивести полонених.

Источник: Ракурс


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