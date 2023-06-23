Обама уверяет, что вместе с Меркель не дал путину захватить всю Украину

https://racurs.ua/n184392-obama-uveryaet-chto-vmeste-s-merkel-ne-dal-putinu-zahvatit-vsu-ukrainu.html

Ракурс

Колишній президент США Барак Обама вважає, що саме вони з Меркель не дали путіну захопити всю Україну після Криму та Донбасу.

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Також він назвав війну росії проти України «тиском» та зауважив, що росії вдалося захопити Крим через те, що більшість населення півострова «були етнічними росіянами та розмовляли російською».