Обама запевняє, що разом з Меркель не дав путіну захопити всю Україну

https://racurs.ua/ua/n184392-obama-zapevnyaie-scho-razom-z-merkel-ne-dav-putinu-zahopyty-vsu-ukrayinu.html

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Колишній президент США Барак Обама вважає, що саме вони з Меркель не дали путіну захопити всю Україну після Криму та Донбасу.

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Також він назвав війну росії проти України «тиском» та зауважив, що росії вдалося захопити Крим через те, що більшість населення півострова «були етнічними росіянами та розмовляли російською».