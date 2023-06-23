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Ракурс
Обама запевняє, що разом з Меркель не дав путіну захопити всю Україну

Обама запевняє, що разом з Меркель не дав путіну захопити всю Україну

23 чер 2023, 14:47
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Колишній президент США Барак Обама вважає, що саме вони з Меркель не дали путіну захопити всю Україну після Криму та Донбасу.


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Також він назвав війну росії проти України «тиском» та зауважив, що росії вдалося захопити Крим через те, що більшість населення півострова «були етнічними росіянами та розмовляли російською».

Я думаю, що сьогоднішня Україна вже не та, якою була тоді у 2014 році. У Раді в ті часи, у самому українському парламенті, все ще були прихильники росії. В українській внутрішній політиці було набагато більше складнощів, — підкреслив колишній президент США.

Таку заяву Обама, який очолював американську адміністрацію з 2008-го по 2016 рік, зробив напередодні в четвер в інтерв’ю CNN.

На думку Обами, він разом з Ангелою Меркель, переконавши інших європейських політиків запровадити санкції проти Росії, не дали не дали Путіну просуватися далі за Донбас і захоплювати інші частини України.

Я вважаю, що, з огляду на те, якою була тоді Україна, і якими були умонастрої в Євросоюзі, ми втримали лінію, — уточнив експрезидент США.

Водночас Обама не вважає, що у 2014 році світ недостатньо жорстко відреагував на анексію Криму.

44-й президент США не вважає, що світова спільнота пробачила путіну окупацію Криму, недостатньо жорстко відреагувавши на захоплення півострова або не прокресливши якихось принципових «червоних ліній».

Одне з питань міжнародного оглядача каналу Крістіан Аманпур стосувалося саме оцінки заднім числом реакції колективного Заходу (в першу чергу США та Євросоюзу) на кричуще порушення міжнародного права.

За словами Обами, у 2014 році українська держава була принципово іншою — як і українська політика. І в Криму, і в континентальній частині України було достатньо російськомовних людей, лояльних Кремлю і сприйнятливих до російської пропаганди.

Джерело: Ракурс


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